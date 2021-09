Visita del Ministro Giorgetti a Savona. Benveduti: “ll consolidamento e il rilancio dell’industria del savonese passa anche attraverso la soluzione di annose criticità”

L’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti commenta la visita del Ministro Giorgetti nel Savonese: “Il consolidamento e il rilancio dell’industria del savonese passa anche attraverso la soluzione di annose criticità, che pregiudicano storiche imprese con prospettive di futuro. Intensa mattinata a Savona col ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, Rixi, Ripamonti e Campomenosi, incontrando, come primo step, i lavoratori portuali della Culp e i delegati sindacali del territorio. Molti i temi. In particolare, Funivie, per le quali abbiamo ribadito l’indispensabilità di un pronto affidamento delle opere di ricostruzione ed un commissariamento della concessione e dell’operatività finalizzata a definire nuove opportunità di business e Sanac, per risolvere finalmente l’ormai urgente questione dell’integrazione con ex Ilva e relativa salvaguardia di occupazione e attività”.