Savona 2021, presentata la lista di “Savona Popolare”

Vernissage di presentazione della lista di Savona Popolare che concorrerà con il candidato sindaco Francesco Versace alle prossime Comunali di Savona il 3-4 ottobre con un programma centrato su giovani, sanità : “Siamo una squadra con tante persone semplici e neofiti della politica, ma candidati scelti con attenzione che hanno a cuore la città”, ha detto il candidato, Versace: “Oggi mi trovo a fare il medico di un paziente particolare che è la città di Savona, ma ci sentiamo pronti. Analizzeremo i problemi partendo dalle piccole cose per risolvere quelle più grosse. Noi siamo moderati e per questo ci confronteremo con tutti. Chi me lo ha fatto fare? Lo devo alla mia nipotina che ha solo 2 anni, le ho promesso che quando sarà più grande le lascerò una città migliore”.

Presente anche il sottosegretario alla Salute, Costa: “La politica ha bisogno di un rinnovamento, di persone che la interpretino con un senso di gratuità e proprio da qui, dalle comunali dove si può trovare un rapporto diretto, dobbiamo trovare la vera politica. Vedere un ragazzo di 18 anni, così giovane, che sente il bisogno di mettersi a disposizione della città come un signore di 82 anni, perché abbiamo visto come sia sbagliato pensare di rinnovare solo ‘rottamando’: per questo ringrazio tutti i candidati. E ringrazio anche l’amico Francesco per la sua scelta di candidarsi. Savona è una città che ha bisogno di rilanciarsi, partendo da quei piccoli problemi nei confronti dei quali i cittadini si scontrano quotidianamente. Fate sapere ai cittadini che ci siete per loro”.

https://www.facebook.com/104news/videos/4376143635806829