Finale Ligure, Grande finale di stagione per la rassegna “Il Forte degli Artisti”

Sabato 4 settembre si è concluso “Il Forte degli artisti”, la rassegna di teatro itinerante curata da Associazione culturale Baba Jaga che, dal 26 di giugno, per tutta l’estate, ha animato Forte San Giovanni a Finalborgo.

Uno straordinario successo di pubblico per questa prima edizione : sette serate che hanno registrato il tutto esaurito, facendo raggiungere un totale di più di seicentocinquanta presenze, in un momento storico in cui contingentamento, restrizioni e difficoltà di spostamento non garantivano affatto la buona riuscita dell’operazione.

E’ grande la soddisfazione per il risultato raggiunto: riportare al centro gli sguardi e le voci degli artisti, alternando lo spettacolo itinerante “Il Castello dei destini isolati”, drammaturgia originale che racconta di una scalcagnata compagnia teatrale alle prese con l’inaspettato ritorno del pubblico dopo un lungo peridodo di assenza, al ciclo di serate “Ti racconto…” , un nuovo format in cui narratori e artisti della scena contemporanea nazionale incontravano gli spettatori con monologhi da loro scritti appositamente per la rassegna su temi quali fortezza, silenzio e visione.

La forza del progetto è stata , innanzitutto, la scelta di proporre una modalità di teatro itinerante, capace – da un lato – di innescare un dialogo diretto tra l’attore e il pubblico – dall’altro- di far vivere e dare voce ad un luogo spettacolare quale Forte San Giovanni.

Inoltre sono stati tanti gli artisti e le maestranze coinvolti in questa rassegna realizzata grazie al contributo del Comune di Finale Ligure e di Fondazione De Mari e in sinergia con la Direzione regionale Musei Liguria; tantissimi i collaboratori e giovanissimi volontari che hanno sostenuto le iniziative, consentendo un’organizzazione al contempo impeccabile e ricca di energia.

Questo finale di rassegna non è un addio, ma un arrivederci; le attività di Associazione Baba Jaga proseguono presso la sede di Associazione Baba Jaga, il Teatro delle Udienze di Finalborgo: a partire dal 15 settembre verranno presentati laboratori teatrali per adulti e ragazzi, oltre a spettacoli, incontri e tantissime altre proposte che si spera possano essere partecipate e seguite quanto il “Forte degli artisti” .

Per informazioni e contatti si rimanda al sito www.teatrodelleudienze.com. E’, inoltre, possibile contattare telefonicamente Associazione Baba Jaga al numero 3515699339 o all’indirizzo e-mail teatrodelleudienze@gmail.com .