Intervento dei vigili del fuoco nel quartiere di Marassi dove è divampato un incendio all’interno di un alloggio. In corso gli accertamenti per risalire alle cause del rogo, fortunatamente la proprietaria è riuscita a mettersi in salvo in tempo insieme a due gatti mentre un terzo non ce l’ha fatta. La casa è andata distrutta e per motivi di sicurezza sono stato sfollati anche gli inquilini del piano di sopra.