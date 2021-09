Un uomo di 31 anni è stato arrestato per lesioni aggravate per aver accoltellato un vicino di casa di 40 anni al culmine di una lite. La polizia ha soccorso la vittima che era scappato in strada mentre l’aggressore è stato rintracciato nelle vicinanze e arrestato. Agli agenti ha dichiarato di aver accoltellato il vicino per precedenti litigi condominiali. Dopo il processo per direttissima il 31 enne è stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma tre volte a settimana.