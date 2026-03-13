Sarzana, 25 enne marocchino arrestato per estorsione in flagranza di reato

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana,hanno arrestato in flagranza del reato di estorsione un ragazzo di 25 anni di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora. Il ragazzo, vicino al sottopassaggio della stazione ferroviaria di Santo Stefano Magra, è stato sorpreso dai militari mentre stava intascando una busta con del denaro contante estorta a un ragazzo di 24 anni. L’autore dell’estorsione, con numerose minacce, ha preteso dalla vittima la restituzione di un debito comprensivo di interessi scaturito da mancati pagamenti di cocaina per un importo complessivo di circa 1400 euro.

L’estorsore, arrivato con il treno all’appuntamento concordato per consegnare del denaro a titolo di acconto, ha però trovato anche i militari che hanno di conseguenza proceduto all’arresto in flagranza.

Il ragazzo arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto

Il ragazzo è stato trasferito nella Casa Circondariale della

Informazioni sull'autore del post