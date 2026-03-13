Cronaca La Spezia e provincia

Sarzana, 25 enne marocchino arrestato per estorsione in flagranza di reato

Posted on Author Redazione Comment(0)

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana,hanno arrestato in flagranza del reato di estorsione un ragazzo di 25 anni di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora. Il ragazzo, vicino al sottopassaggio della stazione ferroviaria di Santo Stefano Magra, è stato sorpreso dai militari mentre stava intascando una busta con del denaro contante estorta a un ragazzo di 24 anni. L’autore dell’estorsione, con numerose minacce, ha preteso dalla vittima la restituzione di un debito comprensivo di interessi scaturito da mancati pagamenti di cocaina per un importo complessivo di circa 1400 euro.
L’estorsore, arrivato con il treno all’appuntamento concordato per consegnare del denaro a titolo di acconto, ha però trovato anche i militari che hanno di conseguenza proceduto all’arresto in flagranza.
Il ragazzo arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto

Il ragazzo è stato trasferito nella Casa Circondariale della

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Albisola Cronaca

Albisola, cadono alberi nel parco Conradi: scatta la chiusura

Posted on Author Redazione

“Dopo le copiose piogge delle ultime ore durante il periodo prolungato di allerta il nostro territorio ha subito – fortunatamente – danni contenuti che non hanno interessato direttamente persone ma che hanno comunque causato disagi alla viabilità e danneggiato strade e aree pubbliche“. Lo annuncia il sindaco di Albisola, Garbarini. “E’ stata disposta la chiusura […]
Cronaca

Liguria, incendi: stato di grave pericolosità

Posted on Author Redazione

Genova. Stato di grave pericolosità per tutta la Liguria a causa degli incendi che stanno divampando in varie zone della regione e che hanno portato alla chiusura, nelle ultime ore, della A12 nel tratto tra Recco e Genova Nervi. E’ stato deciso oggi dal settore Politiche della Montagna e della Fauna selvatica della Regione Liguria. Lo […]
Alassio Cronaca

Shopping dei Sogni ad Alassio: a Somma Lombardo il voucher vincente da 10 mila euro

Posted on Author Redazione

Alassio. Per una persona, una sola delle migliaia che hanno imbucato la cartolina nel gigantesco contenitore posizionato in Piazza Matteotti dall’8 dicembre scorso, il sogno diventa realtà! “Lo Shopping dei Sogni”, il concorso che a fronte di una spesa minima di 100 euro presso i circa 200 esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, oggi ha […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *