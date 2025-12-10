Genova, mangiano pesce e si sentono male: due casi con 18 persone finite in ospedale

Dieci persone che stavano mangiando pesce e verdure durante la pausa pranzo hanno accusato un malore con eruzioni cutanee, nausea, dissenteria e difficoltà respiratorie e nella deglutizione. I sintomi sono stati vomito, prurito e rossori presumibilmente dovuto alla cattiva qualità del cibo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato le vittime in ospedale tra cui una ragazza finita al pronto soccorso in codice rosso.Sul posto la polizia locale e il competente nucleo dell’Asl3. Nel pomeriggio un caso analogo si è verificato in un’altra zona della città con 8 persone finite in ospedale in codice giallo per presunta intossicazione alimentare con sintomi analoghi a quelli precedenti. Sul posto la Polizia Locale, i Carabinieri del NAS e il nucleo Sanità animale della ASL 3 per le opportune verifiche.
Articoli correlati
Pallare, incendio al tetto di una palazzina: intervento dei vigili del fuoco
Incendio a un tetto di una palazzina questa mattina a Pallare in frazione Biestro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo mettendo in sicurezza l’edificio. In corso le indagini per ricostruire la causa del rogo. . Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Albenga in lutto per la scomparsa dell'ex dirigente scolasico Giuseppe Pelosi
Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Giuseppe “Peppino” Pelosi, insegnante e dirigente scolastico. Pelosi aveva iniziato la sua carriera insegnando, negli anni ’70, alle elementari; nel 1986 era diventato dirigente scolastico, dapprima a Ceriale, poi ad Albenga. È stato attivo anche in politica, ricoprendo la carica di consigliere comunale con la Democrazia Cristiana […]
Salone Nautico di Genova 2022, aperta oggi la vendita dei biglietti
A partire da oggi è attiva la prevendita online dei biglietti del 62° Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica a Genova dal 22 al 27 settembre prossimi. È possibile effettuare l’acquisto dei biglietti esclusivamente online sul sito salonenautico.com al costo di 18 euro + 1 euro di diritti di prevendita, mediante carta di credito e, da quest’anno, tramite Apple Pay e […]