Genova, mangiano pesce e si sentono male: due casi con 18 persone finite in ospedale

Dieci persone che stavano mangiando pesce e verdure durante la pausa pranzo hanno accusato un malore con eruzioni cutanee, nausea, dissenteria e difficoltà respiratorie e nella deglutizione. I sintomi sono stati vomito, prurito e rossori presumibilmente dovuto alla cattiva qualità del cibo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici che hanno trasportato le vittime in ospedale tra cui una ragazza finita al pronto soccorso in codice rosso.Sul posto la polizia locale e il competente nucleo dell’Asl3. Nel pomeriggio un caso analogo si è verificato in un’altra zona della città con 8 persone finite in ospedale in codice giallo per presunta intossicazione alimentare con sintomi analoghi a quelli precedenti. Sul posto la Polizia Locale, i Carabinieri del NAS e il nucleo Sanità animale della ASL 3 per le opportune verifiche.

Informazioni sull'autore del post