Arma di Taggia. Leggero sisma questa mattina in provincia di Imperia con epicentro a Taggia. La scossa è stata avvertita alle 9.43 con una magnitudo di 2,4 a una profondità di 7 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche in Provincia di Savona nella zona di Albenga.