Coronavirus, altri 168 casi di positività in Liguria

Posted on

Savona. Le vittorie contro Sestri Levante e Scandicci non erano scontate, soprattutto il 2-0 colto in Toscana con una squadra dimezzata potrebbe rappresentare la vera svolta stagionale. Per quanto modesta, la classifica del Savona appare un po’ meno severa e l’obiettivo di passare nella parte sinistra meno arduo. Sei punti in due partite servono forse […]