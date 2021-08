Calcio, avvio in salita per il Genoa: dopo l’Inter il Napoli al “Ferraris”

La parola d’ordine è: correre ai ripari. I campanelli di allarme si sono già attivati dopo la prima debacle stagionale del Grifone che è stato calpestato a San Siro dall’Inter evidenziando clamorose lacune tecniche che devono essere colmate per evitare di disputare un campionato di sofferenza. In questo senso la società di è attivata e in settimana ha ufficializzato l’arrivo di Maksimovic ma servono altri rinforzi per Ballardini alle prese con una situazione già difficile dopo soli 90′ di campionato. In questo senso la società si sta muovendo. Il calendario non dà certo una mano alla squadra rossoblu che dopo aver affrontato l’Inter trova sulla sua strada un’altra pretendente allo scudetto: il Napoli di Luciano Spalletti che nella gara di esordio ha battuto 2-0 il Venezia. Un ‘altra partita “impossibile” sulla carta per i liguri che dovranno comunque dimostrare segnali di ripresa. Per quanto riguarda le formazioni, nel Napoli fuori Zielinski per un infortunio alla coscia patito nella gara contro il Venezia mentre Oshimen è stato squalificato per due giornate. Il Genoa dovrebbe confermare lo stesso undici di San Siro con l’esordio ufficiale di Vasquez in difesa. Si gioca alle 18.30. Queste le possibili formazioni:

Genoa (3-4-1-2): Sirigu; Bani, Criscito, Vanheusden; Sabelli, Rovella, Badelj, Cambiaso; Hernani; Pandev, Kallon. All. Ballardini

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Elmas, Insigne; Petagna. All. Spalletti

I PRECEDENTI

Vittorie Genoa 21 (ultima nel febbraio 2021, 2-1)

Pareggi 17

Vittorie Napoli 13 (ultima nel 2019-2020, 1-3)