Calcio, Sampdoria con gli attaccanti contati stasera in casa del Sassuolo

Dopo la buona prova contro il Milan che non ha portato punti alla classifica della Sampdoria, i blucerchiati si preparano ad affrontare questa sera alle 18.30 a Reggio Emilia il Sassuolo, tra le rivelazioni della passata stagione e vittorioso a Verona nella prima giornata per 3-2. Se dal campo sono arrivate buone indicazioni nella gara contro i rossoneri, le maggiori preoccupazioni arrivano dalle lacune della rosa che, con l’infortunio a Gabbiadini, lasciano in pratica sguarnito il reparto offensivo dove il solo Quagliarella all’età di 38 anni non può certo fare miracoli. Servono rinforzi dal mercato anche in altre zone del campo per dare maggior spessore ad una rosa già di per sè discreta se da qui a fine mercato non verranno ceduti i big Thorsby e Damsgaard. Contro la squadra dell’esordiente in A, Alessio Dionisi, artefice della promozione dell’Empoli, D’Aversa avrà gli uomini contati in avanti (giocherà Caprari) ma abbondanza dietro e in mezzo al campo. Tra i neroverdi rientra Berardi in panchina con Obiang e Romagna indisponibili.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Lopez; Raspadori, Djuricic, Boga; Caputo. A disposizione: Satalino, Pegolo, Rogerio, Peluso, Muldur, Magnanelli, Haraslin, J. Traore, D. Berardi, Scamacca, Oddei, Defrel. Indisponibili: Romagna, Obiang. Allenatore: Dionisi.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Ferrari, Murillo, Tonelli, Depaoli, Chabot, Murru, Askildsen, Silva, Verre, Torregrossa.

I precedenti

Vittorie Sassuolo 4 (ultima nell’aprile 2021, 1-0)

Pareggi 2

Vittorie Samp 2 (ultima nel marzo 2019, 3-5)