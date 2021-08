Oggi in Urugay è “El dia del fainà”

Posted on

A piedi da Albenga a Roma davanti al Quirinale: 600 km percorsi dall’8 settembre per dare voce agli italiani in difficoltà, come spiega lui stesso: 1) per quelle persone o categorie che non si possono difendere, 2) quelle persone che non hanno mezzi economici, 3) gli emarginati che hanno scontato piccole o quasi insignificanti condanne, […]