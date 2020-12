Il Coca Cola Christmas Truck attraverserà tra oggi e domani la Liguria

Arriva anche in Liguria il Coca Cola Christmas Truck in tour in questi giorni in Italia a fianco del Banco Alimentare per «donare a tutti, anche se a distanza, un momento di gioia» in un progetto che permette di raccogliere prodotti alimentari per almeno 2 milioni di pasti, aiutando chi ha più bisogno e sostenendo la Rete Banco Alimentare. Accompagnato da melodie natalizie il truck attraverserà la nostra regione da Ponente a Levante: da Savona a La Spezia, passando per Genova tra oggi e domani. A Savona il passaggio (non ci sarà alcuna sosta per evitare assembramenti) è previsto tra le 13.30 e le 16.30 e percorrerà via Quiliano; via Nizza; Corso Vittorio Veneto; Corso Cristoforo Colombo; via Giacchero; a Genova, il passaggio è previsto dalle ore 16.30 alle 21 tra: Viale Brigata Bisagno; Corso Aurelio Saffi; via Aurelia; via XX Settembre; via Giacomo Moresco e via Bobbio.

A La Spezia, Arcola e Sarzana il passaggio è previsto per giovedì. A La Spezia dalle 13.30 alle 16.30 in: via Fiume; Viale Aldo Ferrari; via Giovanni Amendola; Viale Italia; ad Arcola, giovedì 10 dicembre, dalle 13.30 alle 16.30, passaggio per la SP19 – Via Luigi Valentini, infine a Sarzana, sempre giovedì tra le 13.30 e le 16.30, per la SR439 – Via Luigi Neri.