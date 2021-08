San Lorenzo al Mare: auto contro moto, due persone all’ospedale

E’ di due feriti non gravi trasportati all’ospedale di Sanremo il bilancio dell’incidente di stanotte che ha visto una moto e un’auto scontrarsi sull’Aurelia a San Lorenzo al Mare per cause da accertare. Ad avere la peggio le due persone a bordo della moto. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilevi.