Arenzano, la nuova struttura IAT potrebbe essere intitolata a Gino Strada

Posted on

Genova. Coldiretti auspica che vengano ridotti sacchetti e involucri in plastica che danneggiano l’ambiente. A questo proposito ha sottolineato in una nota: “Sembrano solo innocui sacchetti e stoviglie usa e getta, ma in realtà sono polimeri a base di petrolio che, se non correttamente smaltiti, restano nell’ambiente per mille anni, causando danni gravissimi. Lo rende […]