Tre anni dal crollo di Ponte Morandi, Egle Possetti: “Sistema senza dignità e umanità”

“Chi ha gestito incautamente le nostre infrastrutture oggi dovrebbe essere con le spalle al muro”. Lo ha detto Egle Possetti presidente del comitato per le vittime del Ponte Morandi. “Non vediamo all’orizzonte adeguate penalizzazioni per chi gestiva l’infrastruttura. Dal 14 agosto di 3 anni fa il vaso di Pandora si è aperto su un sistema senza dignità e umanità ma la sensazione è che man mano c’è chi cerca di richiudere quel vaso per dimenticare quanto accaduto e crearne di nuovi”.