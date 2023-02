Vallebona (IM), carabinieri rinvengono in un alloggio armi clandestine: un arresto

Posted on

Savona. Scontro auto moto nel tardo pomeriggio in corso Vittorio Veneto. Il bilancio è di un ferito, il conducente della moto. Soccorso dal 118 è stato trasportato in codice giallo al San Paolo. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.