Questa sera corteo di Genova Antifascista alle 18.30

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Prende forma a livello operativo l’affidamento a SAT Servizi Ambientali per la gestione dei rifiuti a livello provinciale. Nelle settimane scorse l’ingresso di nuovi comuni del ponente savonese, come Casanova Lerrone, Finale Ligure, Orco Feglino e Villanova d’Albenga, da domani, mercoledì 1 novembre, sarà la volta di 12 comuni della Val Bormida e dell’entroterra savonese: […]