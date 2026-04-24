Questa sera corteo di Genova Antifascista alle 18.30

Questo pomeriggio corteo di Genova Antifascista come da tradizione ogni 24 aprile. Il concentramento è previsto in piazza Alimonda alle 17,30. Intorno alle 18.30 il corteo attraverserà piazza Tommaseo, via Pozzo, via Dassori, corso Gastaldi, via Montevideo, via Odessa, piazza Alimonda, via Caffa, piazza Tommaseo, corso Buenos Aires, via Cadorna, via XX Settembre, piazza De Ferrari.
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