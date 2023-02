Posted on

Casi totali da inizio emergenza = 10.645 (+28) di cui 1.371 individuati da screening e 9.274 in pazienti sintomatici Attualmente positivi = 1.372 (+8) 19 (+0) in ospedale (di cui 1 in terapia intensiva / UTI, +0) 379 in isolamento domiciliare (+23) Nuovi positivi: 2 Asl1 (1 contatto di caso, 1 segnalazione da Dipartimento prevenzione) […]