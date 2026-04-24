Cronaca Genova

Genova, controlli in un bar da parte della Polizia: due arresti

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La Polizia di Stato ha arrestato un algerino di 43 anni e un 39enne marocchino per il concorso nel reato di detenzione di sostanza stupefacente, a fini di spaccio. I due sono stati identificati dagli agenti delle volanti dell’U.P.G. e S.P. durante un controllo avventori in un bar di via Bersaglieri d’Italia. Fin da subito, hanno mostrato un atteggiamento nervoso, tale da indurre gli operatori ad approfondire la verifica.
Il 43enne è stato trovato in possesso di 5 confezioni di cocaina per un peso di circa 4 grammi occultati nel fondo di un accendino e della somma di 115 euro in banconote di vario taglio. L’altro deteneva la somma di 70 euro, due smartphone ed un mazzo di chiavi. Dai successivi accertamenti è emersa, a carico dell’algerino, la misura ancora in atto della libertà vigilata, dell’obbligo di presentazione alla P.G. e dell’obbligo di dimora presso la propria abitazione, ubicata a Borzoli. Nello stesso appartamento, in cui è scattata la perquisizione con l’ausilio del team cinofili, è risultato essere domiciliato anche il marocchino. Il fiuto dei cani Constantin e Jago ha permesso di rinvenire circa 90 grammi di cannabis e 23 grammi di cocaina nascosti nelle varie stanze, oltreché un bilancino di precisione e la somma di 300 euro.
Nell’appartamento è stata trovata anche una cucciola di pastore tedesco visibilmente denutrita e priva di microchip, immediatamente affidata a personale della Croce Gialla, risultata di proprietà del 39enne che è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali.
Questa mattina i due saranno giudicati con rito direttissimo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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