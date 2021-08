Tre anni dal crollo di Ponte Morandi, Battelli (M5S): “Doveroso il ricordo e l’impegno per evitare che si ripetano fatti simili”

Il presidente della Commissione per le Politiche dell’Ue alla Camera, Sergio Battelli, commenta: “Sono passati tre anni dal crollo del Ponte Morandi e qui, nella Radura della Memoria, il dolore per le 43 vittime è immutato. Se il ricordo è doveroso lo sono anche l’impegno per evitare che fatti del genere possano ripetersi e lo sforzo per accertare tutte le responsabilità. La battaglia di legalità e giustizia dei familiari delle persone che persero la vita quel 14 agosto, ai quali vanno il mio pensiero e il mio abbraccio, è anche la nostra“.

“In nessun caso il profitto deve sovrastare sicurezza e manutenzione, non lo accetteremo mai, così come non abbiamo accettato la nomina di Ugo De Carolis ai vertici di Anas. La mia Genova è ripartita, il Modello Genova sta facendo scuola ma per voltare una pagina così dolorosa c’è bisogno di giustizia e certezze. C’è bisogno di interventi radicali e capillari sul nostro sistema infrastrutturale datato e fragile. C’è bisogno di investimenti consistenti per ammodernarlo e renderlo sostenibile. Non a caso nel Pnrr sono stati stanziati decine di miliardi di euro per rinnovare e mettere in sicurezza le nostre strade e autostrade“.

“C’è bisogno di impegno per evitare che ciò che è stato non accada più. Lo dobbiamo al ricordo delle vittime, ai familiari, a Genova e all’Italia di oggi e di domani”.