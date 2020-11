La Spezia, nuovo ospedale. Il Sindaco: “Finalmente un progetto serio”

A seguito della presentazione del progetto preliminare del nuovo ospedale Felettino in Regione Liguria, il Sindaco Pierluigi Peracchini, in qualità anche di Presidente della Conferenza dei Sindaci, ha dichiarato:



«Finalmente si parte con un progetto serio, seguito dalla A alla Z dall’Amministrazione regionale del Presidente Giovanni Toti e, in particolare, dall’Assessore Giacomo Giampedrone, che il Comune della Spezia seguirà passo dopo passo.

Abbiamo l’attualizzazione del progetto dell’ospedale Felettino, coniugato alle nuove esigenze e alle nuove normative antisismiche: un passo fondamentale per un’opera sognata e agognata dagli spezzini ormai da decenni. Dall’amministrazione di centro destra, regionale e comunale, è arrivato una risposta concreta che ora ci vedrà costantemente impegnati nell’iter amministrativo per giungere all’inizio dei lavori che, speriamo, sia entro un anno. Come Amministrazione comunale, seguiremo attentamente lo sviluppo del percorso della costruzione del nuovo ospedale, con l’obiettivo di portarlo a termine entro quattro anni.

Da decenni gli spezzini aspettano che la Città capoluogo di Provincia abbia un ospedale moderno e all’altezza delle esigenze della nostra sanità: il progetto, moderno e attualizzato alle nuove normative, sarà ufficialmente presentato alla Spezia il 4 dicembre. Oggi ci siamo tutti assunti un impegno preciso verso la cittadinanza spezzina che non possiamo più deludere