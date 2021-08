ASL 2, vaccino anti COVID: tutto pronto per l’open night di Ferragosto

Asl2 ricorda gli imminenti appuntamenti di Ferragosto sul suo territorio, all’Hub Sunrise di Cairo, al Terminal Crociere di Savona, e all’Hub Alassio Salute ad Alassio, che offrirano anche la possibilità per la fascia d’età 12-17 di vaccinarsi senza prenotazione.

A questo proposito sono significative le parole del Dott. Giovanni Ragazzini – Pediatra di libera scelta – Consigliere provinciale FIMP Savona e Consigliere regionale FIMP Liguria : “ La pandemia da Covid 19 rappresenta una minaccia alla salute globale senza precedenti nei tempi recenti, laddove agli effetti individuali legati alla malattia si aggiungono gli effetti sociali ed economici in grado di influire in modo determinante sulla salute dei Cittadini. Questo impatto negativo si esprime in modo eclatante soprattutto sulla fascia di popolazione più giovane, oltre che sul piano clinico, sul piano della formazione culturale per le limitazioni alla frequenza scolastica e sul piano dello sviluppo psico-affettivo e relazionale per le restrizioni imposte dall’andamento dell’epidemia. Per questo i Pediatri di libera scelta della FIMP hanno immediatamente risposto all’appello del Ministro Speranza in merito al coinvolgimento nella campagna di vaccinazione a livello nazionale recepito dalla Regione Liguria con la firma dell’accordo integrativo regionale. Con la presenza e la partecipazione attiva all’iniziativa di Alassiosalute che permette di accedere liberamente alla vaccinazione nella serata del 15 Agosto ad Alassio e che anticipa di un giorno l’apertura a livello nazionale annunciata dal Generale Figliuolo rivolta ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, i Pediatri della FIMP della provincia di Savona intendono testimoniare il loro impegno in questa nuova fase della lotta al Covid rivolto soprattutto alla promozione di una libera e consapevole adesione dei ragazzi e dei loro genitori alla campagna vaccinale “.