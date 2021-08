Savona 2021, Luca Aschei: “Siamo indipendenti e vogliamo che la città si svegli e che cambi”

Luca Aschei commenta: “Sono molto felice per le manifestazioni di stima e le imitazioni. I messaggi che ho ricevuto privatamente sono tanti e le imitazioni sul programma ‘pet friendly’ e lo slogan sulla città attrattiva sono di buon auspicio. Veramente la voglio proprio turistica, non solo attrattiva, turistica e un po’ di più. Voglio che sia conosciuta nel mondo. L’obiettivo di farla desiderare più bella anche dalle altre forze politiche è raggiunto. Molti mi seguono, bene“.

“Siamo gli ultimi arrivati in politica e farci conoscere è difficile, siamo indipendenti e vogliamo che la città si svegli e che cambi. Se poi avremo successo meglio, è certo che realizzeremo questi programmi di risanamento per una città migliore. Sono progetti nel nostro cuore”.

“Non voglio parlare di idee copiate piuttosto dico che alcuni dei miei obiettivi sono piaciuti e comunicati anche da altri e ne sono felice, non si può vantare la paternità di cose ancora da fare, certo è che siamo stati i primi a parlarne. Un’idea non si può copiare, come diceva Platone: le idee esistono, bisogna solo sapere che ci sono. Ecco, faccio sapere che ci sono buone idee e le faccio conoscere a tutti“.

“Speriamo che tutti abbiano le stesse idee e la pensino come me anche sulla sanità che voglio più efficiente, sul verde che voglio con maggior cura, che mi imitino per una modalità di trasporto sostenibile e sulla constatazione che il casello Albamare così come ci dice l’ingegner Paolo Forzano da sempre, è l’unica possibilità per eliminare il traffico dei tir in città“.

Con questo casello si eliminerebbe lo storico problema della coda perenne tra Savona e Albisola, fino a poter creare una bella zona pedonale in tutta la darsena savonese, chiudendo via Gramsci, unendo così il centro storico al porto turistico e bloccando definitivamente l’idea della realizzazione del deposito di bitume vicino alle case. Piano piano racconterò il resto così che altri obiettivi siamo ben imitabili dopo essere vagliati e considerati giusti per la città“.

“Alcune delle cose che che volevo le ho già raggiunte. Adesso si deve ‘Andare Oltre’, bisogna realizzare sul serio i programmi sperando che chi salirà al governo della città non se ne dimentichi. Non importa chi lo farà, l’importante è farlo. Sono sceso in politica solo per questo, per la mia città”, ha concluso Aschei.