Mastreplan Roja, quasi 6 milioni di euro dalla Regione per l’avvio di quattro lotti di intervento

Regione Liguria stanzierà in anticipo 5,8 milioni di euro per l’avvio di quattro lotti del Masterplan Roja, il progetto di raddoppio e sostituzione della rete di acqua potabile del Ponente, dal valore totale di oltre 29 milioni, che risolverà le criticità idriche di Sanremo, Imperia e del Golfo Dianese fino ad Andora

I quattro lotti d’intervento: da Borgo Prino al Parco Urbano a Imperia, per la posa della tubazione prima della realizzazione della pista ciclopedonale; da Galleria Galeazza a via Torino a Diano Marina, per raddoppiare la tubazione del Roja; da Diano Marina a San Bartolomeo, per il raddoppio dell’acquedotto del Roja sino a Cervo e per connettere le fognature al depuratore di Imperia; tratto di Andora, per la posa della tubazione prima dell’allestimento della ciclopedonale.