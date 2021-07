Posted on

Loano. Multe per 16000 euro a seguito di controlli della polizia municipale sugli scarichi fognari della zona industriale. A far scattare l’intervento delle forze dell’ordine sono state alcune segnalazioni circa il malfunzionamento della rete fognaria in via Salice. L’esito delle indagini ha portato alla luce uno scarico fognario non autorizzato nell’alveo del Rio del Salice, […]