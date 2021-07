La Spezia, sequestrate 100.000 mascherine FFP2 non conformi

I funzionari della Dogana hanno sequestrato a La Spezia 100.000 mascherine FFP2 di origine cinese non conformi. Le analisi hanno evidenziato elementi di rischio riguardo la sicurezza dei dispositivi di protezione individuale da immettere sul mercato. Le mascherine sono state sottoposte a sequestro, successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria, e l’importatore denunciato per il reato di vendita di prodotti con segni mendaci e per l’immissione in commercio di dispositivi di protezione individuali non conformi.