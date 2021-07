Bozzano (Cambiamo!): “Il centralismo democratico difetta di buonsenso istituzionale”

“Oggi in consiglio regionale la minoranza tutta ha abbandonato l’aula.

La seduta era predisposta per la risposta alle interrogazioni, per buona parte di pertinenza della stessa. La motivazione è stata l’assenza in aula del presidente della giunta Giovanni Toti, nonostante la giunta fosse presente quasi al completo e vi fosse il vice presidente Piana.

Il regolamento di aula è stato rispettato alla lettera, quindi nessuna violazione dell’impianto democratico ma, ritengo, solo un gesto eclatante per fare notare presenze che diversamente, con gli argomenti e le azioni istituzionali, non avrebbero avuto modo di essere notate.

Ancora una volta il centralismo democratico difetta di buonsenso istituzionale e deriva in atti che non servono a nulla, se non a fare perdere del tempo. Quel tempo così importante e fondamentale per prendere decisioni e fare cose che per chi lavora non è mai abbastanza, mentre per chi no, è sempre in abbondanza.

Peccato, credevo che le decisioni forti avessero altre giustificazioni, altre matrici, insomma, altri fondamenti; così non è ed è davvero un peccato!”.