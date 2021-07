Bergeggi, alle Comunali la lista “Uniti per Bergeggi” candida Maria Rebagliati

Sarà Maria Rebagliati, meglio conosciuta come Nicoletta, la candidata alla carica di Sindaco di Bergeggi per la lista “Uniti per Bergeggi”.

Il nome della sessantaquattrenne farmacista, profilo civico, volto conosciutissimo in paese in quanto titolare della farmacia di Bergeggi da 33 anni, è emerso a seguito di vari incontri tenutesi in queste settimane.

Una vera sorpresa l’annuncio della candidatura della dottoressa Rebagliati: un nome prestigioso, una persona stimatissima, che seppur con un’esperienza decennale da consigliera comunale nelle amministrazioni targate Arboscello, non era mai circolato fino ad oggi tra i papabili e che arriva a distanza di qualche giorno della richiesta rivolta dall’ex-sindaco Arboscello alla sua lista “Uniti per Bergeggi” di mantenere la propria natura civica, procedendo con la ricerca di un candidato in grado di unire il paese al di fuori delle logiche politiche.

“A seguito di attente valutazioni la lista Uniti per Bergeggi comunica di aver ottenuto dalla dottoressa Nicoletta Rebagliati la disponibilità alla candidatura alla carica di sindaco. Riteniamo questa scelta quella più adatta a rappresentare il paese al di fuori di logiche politiche e nel solo interesse della comunità. Nicoletta ha dimostrato in questi 33 anni da farmacista tutto il suo amore per Bergeggi e la totale disponibilità verso i bergeggini. Siamo certi che la sua scelta di mettersi ulteriormente al servizio del paese con un ruolo amministrativo importante come quello di sindaco possa essere un valore aggiunto per Bergeggi. Il particolare momento storico che stiamo vivendo richiede scelte inclusive, in grado di unire una comunità e non di dividerla” la dichiarazione del gruppo “Uniti per Bergeggi”.

“Sono state tante le persone che in questi mesi mi hanno chiesto di candidarmi e di mettermi a disposizione del paese sotto una nuova veste, diversa da quella di farmacista. Ho accettato la proposta che mi è stata avanzata per senso civico, per dovere nei confronti di un paese e dei suoi cittadini a cui ho dato tanto ma da cui ho anche ricevuto molto. Affronto con serenità e determinazione questa nuova sfida. Proverò a comporre una lista che tenga conto di tutte le sensibilità del paese, che sia la più inclusiva possibile. La mia lista deve essere la casa dei bergeggini, senza alcun colore politico ma solo di persone determinate a rendere ancora più bello e vivibile questo magnifico paese. La nuova squadra avrà il giusto mix di novità ed esperienza con un unico denominatore: le competenze” il commento di Nicoletta Rebagliati.