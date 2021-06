Albenga, Chiara Ragnini in concerto giovedì

Dopo un anno lontano dai palchi anche la cantautrice ligure Chiara Ragnini torna finalmente a suonare dal vivo con otto appuntamenti del suo “Disordine Live” e lo fa partendo da Albenga ospite della rassegna “Live nel Vicolo” dell’ExAtelier, in via Enrico D’Aste 10: l’appuntamento è per giovedì 1 luglio a partire dalle 19:30.

Chiara accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio attraverso i tre dischi di inediti pubblicati sino ad ora (Il Giardino di Rose nel 2011, La Differenza nel 2017 e Disordine EP nel 2020) e proponendo alcuni omaggi ai grandi cantautori tratti dall’ultimo disco di cover d’autore, Homeplay vol.1 – Canzoni buone dal focolare di casa, pubblicato lo scorso 14 maggio.

“Sono felicissima ed emozionata di poter nuovamente tornare a suonare” afferma la cantautrice “dopo il lungo periodo di stop forzato dovuto all’emergenza Covid. Quest’estate sarò in concerto solo nella mia Liguria perchè ancora non mi fido totalmente a viaggiare fuori. Mi sposterò da ponente a levante all’interno di contesti legati in parte anche alla natura per valorizzare la nostra splendida terra”.

Chiara è inoltre impegnata nella finalizzazione del prossimo album di inediti, questa volta quasi tutti in lingua inglese, intitolato “Ceanne McKee’s Wonderland and Tales” in uscita il prossimo autunno.

Disordine Live – le date

1 luglio • ExAtelier • Albenga

9 luglio • Di mare e d’amore • Costarainera (IM)

10 luglio • Palco Aperto con Imperia Musicale • Bar 11 • Imperia

22 luglio • Canzoni nel bosco con Geddo • Ceriale

30 luglio • Premio Io suono tu sei • Imperia

7 agosto • Di mare e d’amore • San Lorenzo al Mare (IM)

22 agosto • Imperia Unplugged Festival con Lovesick Duo • Imperia

11 settembre • RockAmistad Festival • Genova

Chiara Ragnini

Un abbraccio fra il pop e la canzone d’autore: così Chiara Ragnini ama definire la sua musica. Cantautrice ligure attiva da anni nella scena musicale indipendente, scrive canzoni dall’adolescenza e da allora non ha più smesso. Durante la sua carriera ha ricevuto alcuni premi (Premio Lunezia per Autori di Testo, Premio InediTO Colline di Torino, Premio Donida), arrivando in finale ad importanti concorsi dedicati alla canzone d’autore (Premio Bianca d’Aponte, Genova x Voi), ha partecipato a festival e rassegne (Il Tenco Ascolta con Club Tenco, Collisioni Festival, Casa Sanremo) e ottenuto passaggi radiofonici e televisivi nazionali (Roxy Bar di Red Ronnie, Mezzogiorno in Famiglia RAI Due, RTL 102.5).

Il primo album, Il Giardino di Rose (2011), dal sapore folk-pop, le è valso la stima di pubblico e addetti ai lavori. Un seguito che ha permesso a Chiara di sperimentare una fortunatissima campagna di crowdfunding per il suo secondo disco electro-pop La Differenza (2017). Nell’autunno 2020 pubblica Disordine: quattro canzoni inedite di pop d’autore raccolte in un EP intimo ed elegante, registrato in chiave acustica nel suo home studio fra gli ulivi dell’entroterra ligure.

Il 14 maggio è uscito il suo primo disco di cover d’autore intitolato Homeplay vol.1 – Canzoni buone dal focolare di casa.