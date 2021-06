Genova presente a EXPO Dubai 2020

Genova sarà protagonista di Expo 2020 Dubai nello spazio “Belvedere” del Padiglione Italia che ospiterà l’area dedicata alla Liguria.

Posticipata a causa della pandemia, l’esposizione universale si terrà negli Emirati Arabi Uniti dal prossimo 1° ottobre al 31 marzo 2022 ed è la prima volta ad essere ospitata da un paese arabo. Il suo claim è “Connecting minds, creating the future”, “Connettere le menti, generare il futuro”. Tutta la manifestazione sarà organizzata attorno a una grande piazza centrale, da dove si potrà accedere ai tre grandi distretti tematici, ognuno dedicato a uno dei sotto argomenti di Expo 2020 Dubai: l’opportunità, la mobilità e la sostenibilità.

La Liguria parteciperà nella stessa settimana del “Dubai International Boat Show” (8-12 marzo 2022), il comparto legato alla nautica è infatti uno dei principali asset economici del territorio e i più importanti cantieri della nostra Regione saranno presenti con le loro produzioni. Per Genova, consolidato punto di riferimento della Blue Economy, l’esposizione internazionale sarà quindi anche una vetrina per presentarsi al meglio nel mercato asiatico fondamentale anche per il comparto turistico di qualità. Ma altrettanto importanti saranno le opportunità per sviluppare rapporti internazionali e istituzionali, così come gli scambi culturali e di business che l’evento offrirà.

Con Palazzo Reale, la Superba sarà anche protagonista di uno dei video promozionali che la troupe di Gabriele Salvatores, incaricato di narrare la bellezza del nostro Paese dal Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo Dubai, sta girando per raccontare le bellezze del nostro territorio. Le immagini verranno proiettate a 360° su uno schermo di 100 metri quadrati.

«L’Expo 2020 Dubai rappresenta un’importantissima occasione per mostrare al mondo le nostre eccellenze e per dare un chiaro segno della voglia e della capacità di ripartenza che ci contraddistingue – dichiara l’assessore allo sviluppo economico Stefano Garassino -. Rilancio dell’economia, attrazione di capitali esteri e ampliamento dei flussi turistici sono gli aspetti sui quali stiamo focalizzando la nostra attenzione».

Esteso su una superficie di 3.500 metri quadrati ed alto 27 metri, il Padiglione Italia è coperto da tre grandi scafi rovesciati pitturati in verde, bianco e rosso che formano il tricolore più grande della storia del Paese. È situato in una posizione centrale, a poca distanza da quello degli Emirati Arabi Uniti, degli USA, della Germania e di Israele sulla cosiddetta cultural spine del grande sito di Expo 2020 Dubai. 192 sono i Paesi presenti all’esposizione.