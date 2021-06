Genova, oggi terzo giorno di protesta dei lavoratori ex ILVA

Genova affronta oggi il terzo giorno di protesta dei lavoratori ex ILVA di Genova dopo la pausa di ieri dovuta alla festa patronale di S. Giovanni Battista. Alle 6 si svolgerà l’assemblea davanti allo stabilimento poi la partenza del corteo fino alla Prefettura di via Roma dopo un percorso di circa 6 km che non dovrebbe interessare la Sopraelevata. Incerto il passaggio sulla Guido Rossa bloccata dalla protesta per due giorni consecutivi. L’azienda ha annunciato che lunedì scatterà la cassa integrazione, e proprio lunedì sarà a Genova il Ministro del Lavoro, Orlando per discutere dela situazione.