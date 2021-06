Euro 2021, Pessina regala il primato nel girone A all’Italia: piegato il Galles 1-0

Un goal è stato sufficiente agli azzurri per battere il Galles e assicurarsi il primato del girone Adesso appuntamento sabato prossimo contro Austra o Ucraina. Italia forse meno efficace in attacco rispetto alle gare contro Turchia e Svizzera ma il gioco e l’intensità di gioco sono state analoghe soprattutto nel primo tempo. Mancini ha dimostrato che non esiste alcuna differenza tra titolari e riserve, l’undici schierato oggi contro i gallesi ha visto in campo diversi giocatori considerati “riserve” ma che, alla prova del campo, si sono rivelati all’altezza dei titolarissimi. L’unico neo è stato non averla chiusa nel secondo tempo quando l’Italia ha avuto il vantaggio di un uomo in campo, rischiando nel finale con Bale di subire il pareggio. Per i britannici malgrado la sconfitta arriva il secondo posto che li qualifica agli ottavi di finale per migliore differenza reti rispetto alla Svizzera che potrebbe essere ripescata come migliore terza. La rete decisiva la segna Pessina al 39′ su assist di Verratti dopo due buone occasioni per Belotti e Chiesa; palo di Bernardeschi su punizione al 53′, Galles in dieci per rosso ad Ampadu al 55′.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA-GALLES 1-0

Rete: Pessina 39′

Italia (4-3-3): Donnarumma (44′ st Sirigu); Toloi, Bonucci (1′ st Acerbi), Bastoni, Emerson; Pessina (42′ st Castrovilli), Jorginho (29′ st Cristante), Verratti; Bernardeschi (29′ st Raspadori), Belotti, Chiesa. A disp.: Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Locatelli, Insigne, Immobile, Barella. All.: Mancini

Galles (3-4-3): Ward; Gunter, Rodon, Ampadu; C. Roberts, Allen (41′ st Levitt), Morrell (15′ st Moore), N. Williams (41′ st B. Davies); Bale (41′ st Brooks), Ramsey, James (29′ st Wilson). A disp.: Hennessey, A. Davies, Lockyer, T. Roberts, Norrington-Davies, J. Williams, Mepham. All.: Page

Arbitro: Hategan