La troupe di “Ogni Mattina” ancora una volta nel Savonese per parlare di ufo e misteri

La troupe di ” Ogni Mattina ” ha fatto nuovamente tappa nel Savonese, nello specifico a Calice Ligure per parlare di eventi misteriosi che si intrecciano con il fenomeno UFO.L’ultima volta erano stati a Savona presso il fortino Madonna degli Angeli dove il Presidente di A.R.I.A ( Angelo Maggioni) aveva parlato di presunte “rotte” Aliene , e di eventi ufologici del passato , tra questi alcuni fatti che coinvolgono sia il fortino alle spalle di Savona alla base Scatter denominata Base 046 . Questa volta l’attenzione è rivolta a Calice Ligure e i suoi misteri legati da apparizioni (alcuni pastorelli avrebbero avuto la visione di una Signora vestita di nero in atto di devota preghiera) con il socio fondatore di A.R.I.A Gabriele Beati la troupe di Adriana Volpe, conduttrice della famosa trasmissione 2Ogni Mattina” , ha registrato l’intervista che andrà in onda sul canale principale di SKY ( Canale 8) il 19 giugno .La Liguria è sempre più protagonista sul fenomeno ufo, dal famoso avvistamento avvenuto ad opera di un rappresentante delle forze dell’ordine tra Perinaldo e Seborga ( Il video venne pubblicato su tutte le maggiori testate giornalistiche Italiane ed estere) Ma il caso più famoso è indubbiamente quello che vide coinvolto un metronotte a genova verso la fine degli anni 70 , Pier Fortunato Zanfretta fu rapito per ben 11 volte da esseri di altri mondi che lo stesso metronotte chiamò Dargos.(Unico caso ad essere stato sottoposto ad accertamenti sia militari che scientifici) Non solo , in Liguria si troverebbe una presunta base marina tra Portofino e Camogli , anche verso Dego (entroterra Savonese) c’è chi parla di base aliena .L’associazione ricerca italiana aliena si dice lieta e onorata di poter contribuire alla divulgazione del fenomeno portando in campo fatti verificati e accertati dagli stessi investigatori , non solo ma l’associazione è spesso interpellata anche oltreoceano per indagare su presunti avvistamenti di UFO, come nel caso di un famoso cantante Londinese trasferitosi in America Tom Wardle che nella sera del 25 Maggio ha avvistato presumibilmente un ufo sorvolare una parte della città . Secondo il presidente di A.R.I.A non si esclude che possa trattarsi del famoso Black Triangle ( ufo triangolare meglio conosciuto come TR3B) anche se, precisa l’investigatore , non esistono prove dell’esistenza del TR3B e che spesso viene associato o confuso dai testimoni con il TR3 Balck Mantra ( aereo spia Americano) In questi giorni sale la tensione nel mondo ufologico che è in trepida attesa di poter esaminare per intero ed in forma integrale il rapporto che sarà divulgato dal Pentagono il 25 giugno. L’investigatore ufologo Angelo Maggioni però smorza l’euforia da facile speculazione e sensazionalismo , non scopriremo nulla di nuovo !.Intanto l’attenzione in questi giorni si concentra in Liguria a Calice Ligure e i suoi misteri, non resta che guardare la puntata il 19 Giugno su Canale 8 di SKY per scoprire un intrigante mistero !