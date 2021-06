Savona 2021, Toti: “Lasciamo lavorare questa Amministrazione che sta completando il suo mandato”

A margine dell’inaugurazione del monumento a Sandro Pertini, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha fatto il punto anche sul possibile nome del candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno a Savona ad ottobre: “L’amministrazione sta completando il suo mandato, lasciamola lavorare e lasciamo che i partiti si confrontino per costruire un’amministrazione che sappia fare al meglio per questa città nei prossimi cinque anni. Tanto è stato fatto, cantieri che hanno dato i propri frutti, un porto che sta ripartendo, il fondo strategico che ha recuperato tesori come Villa Zanelli, un modello di città sostenibile. Molto altro si dovrà ancora fare. I partiti del centrodestra si confronteranno per allestire la squadra migliore, io sono a disposizione per dare una mano a cercare di continuare con un’amministrazione che molto ha fatto insieme a noi“. Sulla possibile ricandidatura di Ilaria Caprioglio ha sottolineato che: “Non ho parlato con Caprioglio e non l’ho convinta a fare nulla, fare il sindaco è un gravoso sforzo fisico, umano, personale e politico. Prima bisogna che uno ne abbia voglia e sia convinto, poi bisogna che i partiti e i mondi che appoggiano l’amministrazione siano d’accordo, poi inizia la campagna elettorale. Amoretti? Sinceramente ne ho perso le tracce, credo sia in un buona salute“.