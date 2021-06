La Liguria riparte in sicurezza con la campagna “Vaccinati e liberi”, insieme al progetto “Adulto e Vaccinato”

Nel giorno della Festa della Repubblica, per l’Italia simbolo di rinascita, la Liguria riparte in sicurezza con il lancio della campagna “Vaccinati e liberi”: sulla facciata del palazzo della Regione Liguria è stato srotolato lo striscione che rimarrà esposto fino al 7 giugno.

Per l’occasione è stato presentato anche il progetto “Adulto & Vaccinato”, le magliette ideate da un gruppo di giovani per sensibilizzare sull’importanza del vaccino per combattere l’emergenza sanitaria, il cui ricavato andrà alla Croce Rossa.