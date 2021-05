Vaccino anti COVID, prenotazioni fascia 40-44 anni: alle 18 di oggi erano quasi 16.000 le rpenotazioni

Ieri sera sono partite anche le prenotazioni per la fascia 40-44 anni sul portale online prenotovaccino.regione.liguria.it: alle 18 di oggi erano già quasi 16mila (15.952) quelle andate a buon fine (1.489 in Asl1; 2.757 in Asl2; 7.677 in Asl3; 1.469 in Asl4 e 2.560 in Asl5). E da lunedì mattina i liguri in questa fascia di età potranno prenotarsi anche attraverso gli altri canali (numero verde 800 938818, farmacie abilitate al servizio Cup, sportelli Cup di Asl e ospedali).

I

Nelle ultime 24 ore, sono stati somministrati 9.684 vaccini di cui 6.225 vaccini freeze e 3.459 di tipo cold.



Ulteriori dati relativi alle prenotazioni:

Over18

Le prenotazioni per un vaccino a vettore virale (Astrazeneca e Janssen) con la scelta volontaria sono 24.329



45/49 anni

Le persone prenotate per la fascia 45/49 anni sono 37.389

50/54 anni

Le persone prenotate per la fascia 50/54 anni sono 49.698



Personale scolastico

Le persone appartenenti alla categoria del personale scolastico ad esclusione dei 55-67 prenotati sono 6.547



55/59 anni

Le persone prenotate per la fascia 55/59 anni sono 54.435



Vulnerabili under 60

Le persone vulnerabili under 60 prenotate sono 22.319



Gravi disabili

Le persone prenotate con disabilità grave sono 4.527



60/64 anni

Le persone prenotate per la fascia 60/64 anni sono 42.979



65/69 anni

Le persone prenotate per la fascia 65/69 anni sono 38.385



70/74 anni

Le persone prenotate per la fascia 70/74 anni sono 55.779



75/79 anni

Le persone prenotate per la fascia 75/79 anni sono 49.204



Over 80

Le persone prenotate over80 sono 96.605



Ultravulnerabili

Per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 68.586, su un totale di 72.204 prenotabili indicati fino ad oggi dai medici di medicina generale



Prenotati da medici di medicina generale

Sono 52.080 le persone prenotate su piattaforma LD appartenenti a categorie particolari