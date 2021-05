Taggia, anziana di 94 anni minaccia di suicidarsi ma era solo un modo per ottenere un po’ di compagnia

Aveva bisogno solo di un po’ di compagnia e per ottenerla, una signora anziana di 94 anni di Taggia ha telefonato ai soccorsi annunciando di volersi suicidare. Raggiunta dai Carabinieri è stata tranquillizzata e trasferita in ospedale per controlli. Ai militari dell’arma la donna ha detto di sentirsi sola per via della lontananza dai parenti e che cercava solo un po’ di compagnia.