Arenzano, ritrovati i due sub che si erano immersi sulla Haven

Sono stati ritrovati in buone condizioni i due sub che si erano immersi sul relitto della Haven nella giornata di oggi. L’allarme era stato lanciato da alcuni compagni di immersione che avevano perso le lor tracce. Sul posto hanno operato i sommozzatori e l’elicottero dei vigili del fuoco. Secondo la ricostruzione, i due sarebbero riemersi lontano dal gommone dove erano aspettati, per precauzione uno dei due è stato trasportato in elicottero al San Martino.