Vaccini anti COVID, altre 54.000 dosi arrivate in Liguria

Al cimitero di Camogli continuano senza sosta le operazioni per mettere in sicurezza la zona dopo la frana e per tentare di recuperare più feretri possibile, sia a terra che in mare. Il totale dei corpi recuperati sono 21 grazie all’intervento del Comsubin. Nei prossimi giorni proseguirà la demolizione dei loculi in bilico ed entro […]