LA Spezia, DAD per 18 classi del Cappellini a causa di una crepa comparsa sull’edificio

Torna la didattica a distanza per diciotto classi dell’istituto tecnico industriale “Giovanni Capellini” di LA Spezia a causa di alcune crepe comparse sull’edificio scolastico in cui sono ospitate. “Durante i lavori di messa in sicurezza dell’edificio, che ospita provvisoriamente classi dell’Its Capellini, si sono evidenziate problematiche che richiederanno un urgente intervento di verifica ed indagine tecnica a seguito delle quali l’edificio nei prossimi giorni non potrà essere utilizzato. In accordo con l’istituzione scolastica gli alunni proseguiranno le attività tramite la didattica a distanza”. Lo ha annunciato la Provincia di Imperia.

