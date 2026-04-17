Calcio, Samp ridicolizzata dal Monza piomba di nuovo nel baratro della C

Il Monza ridicolizza la Sampdoria. E’ questo il messaggio che la partita di “Marassi” ha lasciato al triplice fischio finale. Al di là del valore tecnico stratosferico della squadra lombarda che approderà sicuramente in A, la Sampdoria ha dimostrato di essere ancora coinvolta nella lotta per non retrocedere. Chi pensava a una eventuale volata play off dopo la vergognosa prestazione di questa sera dovrà continuare a guardarsi alle spalle perchè il campionato non è finito e il blucerchiato visti questa sera sono da retrocessione sparata in serie C. Le tre vittorie consecutive avevano illuso e in effetti, tolta l’unica partita vinta con merito contro l’Avellino, quelle contro Empoli e Pescara sono state vinte con una buona dose di fortuna e di casualità. Contro il Monza i blucerchiati hanno disputato una partita da 3 in pagella: privi di gioco, organizzazione, corsa, carattere: il nulla cosmico. Dall’altra c’era una Monza che ha giocato al gatto con il topo: la squadra di Paolo Bianco ha impiegato 13′ per chiudere il match: vantaggio di Cutrone al 5′ e raddoppio di Caso al 13′. Il tris lo ha confezionato Petagna nel finale a risultato già acquisito. In mezzo una Samp nulla sotto ogni aspetto che non ha mai concluso seriamente verso Thiam un pallone che fosse uno. Difficile pensare che questa squadra possa salvarsi alla luce di quanto visto questa sera anche perchè i 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono un margine troppo risicato per dormire sonni tranquilli, anzi….la Samp è di nuovo ripiombata nel baratro.

SAMPDORIA-MONZA 0-3

pt 5′ Cutrone, 13′ Caso; st 40′ Petagna.

SAMPDORIA (4-3-3)

Martinelli; Di Pardo (32′ st Depaoli), Abildgaard, Viti, Giordano (22′ st Cicconi); Conti, Esposito (1′ st Cherubini), Henderson (22′ st Ricci); Begic, Brunori, Pierini (37′ st Soleri). A disp. Ghidotti, Riccio, Palma, Hadzikadunic, Ferrari, Casalino, Barak. All. Lombardo.

MONZA (3-4-2-1)

Thiam; Ravanelli, Delli Carri (1′ st Ciurria), Lucchesi (26′ st Carboni); Birindelli, Obiang (11′ st Colombo), Pessina, Bakoune; Colpani, Caso (11′ st Petagna); Cutrone (21′ st Hernani). A disp. Pizzignacco, Brorsson, Anto, Keita Balde, Alvarez, Capolupo, Mota. All. Bianco.

ARBITRO

Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Bahri di Sassari e El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale: Striamo di Salerno.

VAR: La Penna di Roma 1. AVAR: Piccinini di Forlì.

NOTE

Spettatori 28.171

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