Passo del Faiallo, altro cadavere ritrovato da un escursionista

Ancora un cadavere ritrovato sul Passo del Faiallo: il secondo in due giorni. Il corpo apparterrebbe ad un anziano scomparso dal quartiere genovese di Sestri Ponente a fine febbraio. A trovare il cadavere, un escursionista che ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. In corso le indagini da parte dei Carabinieri.
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