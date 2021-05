Genova, arriva il nuovo Prefetto. Toti: “Un sincero benvenuto e grazie a Carmen Perrotta per il lavoro svolto”

Posted on

“Oggi abbiamo omaggiato i medici di medicina generale del territorio con mascherine FFP2, dispositivi importanti per affrontare questo periodo di emergenza. Dopo la Val Bormida, abbiamo voluto portare la nostra vicinanza anche ad altri Centri della provincia di Savona. Un piccolo gesto in loro sostegno, per ringraziarli per il grande lavoro svolto e per ricordare i […]