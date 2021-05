Lo spotornese Stefano Leoni, David di Donatello per gli effetti speciali del film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” incontra i concittadini

Lo spotornese Stefano Leoni, premiato con il David di Donatello per i migliori effetti speciali visivi del bellissimo film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” sarà ospite della città rivierasca sabato prossimo, 22 Maggio, in cui verrà organizzato un incontro con la cittadinanza che potrà conoscerlo, fargli domande, complimentarsi. L’incontro avverrà presumibilmente in uno spazio all’aperto nel rispetto della normativa anti-COVID.