Lavoro, l’assessore regionale Berirno: “Discriminante che l’attività dei navigator sia un titolo preferenziale nei concorsi pubblici”

Genova. “Non è ancora definitivamente terminata l’allerta meteo, non è ancora tempo di bilanci definitivi, ma è di sicuro il momento per fare alcune importanti riflessioni”. Angelo Vaccarezza, presidente del gruppo consiliare Forza Italia in Regione Liguria, fa un primo sommario esame all’indomani di quella che è stata una delle giornate più difficili per il territorio ligure. “Le condizioni sono […]