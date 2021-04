Traffico di sostanze anabolizzanti: le indagini dei NAS arrivano anche in Liguria

Posted on

Albenga. Sono in corso le indagini per capire la dinamica e le cause di uno “strano” incidente avvenuto ieri sera nella frazione di Leca. Un’auto, infatti, si è andata a schiantare contro la saracinesca di un esercizio commerciale. Subito dopo l’impatto, alcuni testimoni avrebbero visto l’autista del mezzo fuggire di corsa. Le forze dell’ordine sono intervenute […]