Genova, ha celebrato il 25 aprile: in migliaia al corteo di questa mattina

Migliaia di persone hanno dato vita a Genova al corteo per celebrare il 25 aprile, giorno della Liberazione. “Senza memoria non c’è futuro”, è stato lo slogan scelto quest’anno.La manifestazione, partita da piazza della Vittoria ha raggiunto piazza Matteotti accompagnato dalla Filarmonica Sestrese. Prima del corteo, alle 8.30 al Cimitero di Staglieno, si è svolta la deposizione di corone presso i monumenti dedicati agli Internati e ai Deportati nei lager nazisti, poi la Messa in suffragio alla presenza della sindaca Silvia Salis. Al Ponte Monumentale, sono state deposte corone al Sacrario dei Caduti Partigiani e sono state lette la motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare e l’Atto di Resa.
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