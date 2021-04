Protestaligure, flashmob a oltranza sotto la sede della Regione Liguria, giorno e notte

E’ eclatante la protesta dei ristoratori di #Protestaligure che, dopo il flash mob di protesta di ieri in Piazza De Ferrari davanti alla sede della Regione Liguria hanno deciso di accamparsi e di trascorrere la notte, incatenandosi ad una tenda sotto i portici del palazzo della Regione in segno di protesta dopo la lunga politica di chiusure e restrizioni che hanno duramente colpito il settore. Hanno deciso di proseguire ad oltranza fino a quando non parleranno di persona con il Premier Draghi. Nella tarda serata di ieri hanno incontrato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a cui hanno manifestato tutta la loro rabbia e delusione anche per le scelte del Governo di concedere l’apertura dei ristoranti a pranzo e cena ma solo all’esterno, molti di loro- infatti- non dispongono nei locali di dehors. Chiedono la riapertura integrale.