J&J ritarda il lancio del vaccino in Europa

“Siamo a conoscenza degli estremamente rari problemi avuti da un piccolo numero di persone (sei casi, n.d.r.) che hanno ricevuto il vaccino J&J. Stiamo rivedendo questi casi con le autorità europee e abbiamo deciso di ritardare la consegna in Europa”. Così in una nota divulgata dalla azienda farmaceutica che ha precisato che si bloccherà il lancio non la consegna. Le 184.000 dosi inviate al momento in Italia sono ferme all’aeroporto di Pratica di Mare, il ministro della Salute, Speranza, ha convocato l’AIFA per valutare la situazione.